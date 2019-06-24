中鋼Q2銷量減又降價追溯 5月營收獲利雙減

（中央社記者韋樞台北24日電）中鋼公司公布5月營收、獲利，在銷量月減2.7萬公噸，且第3季盤價下跌並對第2季訂貨客戶降價追溯，5月營收月減2%，獲利月減逾2成，累計前5月獲利年減逾15%。

中鋼自結5月合併營收新台幣323億6528萬元，月減2%；合併營業利益17億9110萬元，月減27%；自結合併稅前淨利17億1019萬元，月減23%。

中鋼累計前5月合併營收1617億6229萬元，年增1%；營業利益為95億19萬元，年減16%；稅前淨利為90億5642萬元，年減15%。

中鋼公司5月個體(非合併)碳鋼銷售量為84萬4741公噸，內銷比率為72%，較4月減少2萬7115公噸；今年累計前5月碳鋼銷售量為432萬5553公噸，較去年同期減少27萬6002公噸，內銷比率為68%。

中鋼表示，第2季銷售量比去年同期少，雖然第2季開出內銷漲盤，但第3季開出跌盤，因此循往例會對第2季訂貨的客戶降價追溯；再加上第2季的鐵礦砂已漲到每公噸100美元價位，比去年同期約85美元高出不少，而成品漲幅不若原料漲幅，導致前5月獲利衰退。

中鋼說，第3季內銷盤價為跌盤，即使鋼市反轉上漲，中鋼也無法轉跌為漲，因此只能先看第4季盤價表現。

中部鋼筋大廠豐興本週盤價續跌，國內廢鋼收購價繼22日率先每公噸下跌新台幣200元，今天再跌200元，合計短短3天下跌400元，最新價格每公噸8100元；鋼筋每公噸下跌400元，為1萬6500元；型鋼基價平盤，每公噸2萬1000元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週跌3美元，每公噸290美元；美國貨櫃廢鋼報價本週大跌15美元，每公噸265美元；澳洲鐵礦砂本週每公噸漲7美元，由每公噸109.4美元漲至116.4美元。 （編輯：郭萍英） 1080624