宬世環宇擬終止股票公開發行 新團隊接手營運

（中央社記者吳家豪台北25日電）發行「車主」、「美國職籃」、「美國職棒」雜誌的文創股宬世環宇今天臨時董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣，並將提108年第一次臨時股東會決議停止股票公開發行，目前新團隊已接管營運。

宬世環宇財務處處長廖玉玲召開重大訊息記者會表示，因受到經濟環境景氣低迷影響及平面雜誌營運不佳，宬世環宇已於日前停止紙本雜誌及電子書的編印業務，並辦理員工大量解僱；另因轉投資公司營運不佳，持續產生虧損，致宬世環宇累積虧損達實收資本額1/2。

廖玉玲說，近期內原經營管理階層人員大幅異動，現已由新的經營團隊接手管理營運，未來營運方向及經營策略仍待規劃及調整，故宬世環宇擬終止股票於興櫃掛牌買賣，並提股東臨時會撤銷股票公開發行。

她表示，待調整營運方向並具穩定經營成果後，再提出其他資本市場規劃。

宬世環宇於6月17日宣布，董事會決議重要營業項目異動與員工大量解僱案，擬暫停紙本雜誌及電子書的編印業務，初估解僱人事的費用約新台幣320萬元，最多將解僱28人。

宬世環宇2018年來自「車主」、「美國職籃」、「美國職棒」3刊雜誌的營收為1870.6萬元，占宬世環宇去年營收12.34%。（編輯：郭萍英）1080625