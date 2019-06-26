東陽售後維修事業穩健 法人估今年獲利看增8%

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）東陽AM事業穩健成長，比重可望提升，有助今年集團毛利率表現。法人預估東陽今年整體獲利看年增6%到8%。

展望下半年，本土法人報告指出，東陽售後維修市場（AM）事業比重可望提升，由於AM事業毛利相對較高，儘管第3季是AM市場淡季，不過仍有助東陽第3季毛利率表現。

法人表示，東陽持續擴展AM版圖，積極開發新模具，自建電鍍廠，收回部分電鍍件改為自製，受惠美國景氣持續升溫，今年AM事業可望帶動東陽業績成長。

展望今年業績，法人預估，東陽今年毛利率可望提升到24.5%到24.8%區間，較去年22.87%成長，稅後獲利有機會超過新台幣20.5億元，上看20.8億元，較去年成長6%到8%區間，今年每股純益有機會超過3.5元。

從產品比重來看，目前AM和OEM占東陽集團合併營收比重約7比3。

東陽日前表示AM事業以台灣為發展重心，供應全球市場，持續優化自動化產線、新產品的模具開發。

另外看好新能源車關鍵部品塑件商機，東陽集團也投入輕量化技術發展。中國大陸轉投資各廠包括一汽富維東陽青島廠、天津廠去年已順利量產，今年開始貢獻獲利。

東陽今年5月自結稅前淨利2.59億元，創同期新高，前5月自結累計稅前淨利10.87億元，每股稅前純益1.93元，較去年成長。（編輯：鄭雪文）1080626