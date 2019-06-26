關鍵字廣告吃大廠牌豆腐 公平會開罰電動床業者

（中央社記者潘姿羽台北26日電）業者為了搶客出招，公平會指出，舒適睡眠公司購買「古洛奇」關鍵字廣告，但網站並沒有銷售古洛奇電動床相關商品，為虛偽不實及引人錯誤的表示，將開罰新台幣5萬元。

公平交易委員會今天委員會議通過，舒適睡眠公司在Google搜尋引擎網站購買「古洛奇」關鍵字廣告，以呈現「舒適睡眠館－各式古洛奇－各式電動床，床墊，歐式鍛鐵床」、「舒適睡眠館古洛奇－唯有到舒適，才能買到最棒的床」等廣告標語，已構成就與商品相關而足以影響交易決定的事項，為虛偽不實及引人錯誤表示，違反公平交易法第21條第1項規定，因而決定開罰。

公平會說明，「古洛奇」是古洛奇國際有限公司使用的商標，具有品牌獨特性，而舒適睡眠公司購買「古洛奇」為關鍵字廣告，會讓網路使用者認為舒適睡眠公司所經營的舒適睡眠館，有銷售古洛奇品牌的各式電動床墊，進而點擊前往舒適睡眠館網站瀏灠。

然而，舒適睡眠公司坦承，網站並沒有銷售古洛奇相關商品，因此網站與古洛奇公司無關。

公平會指出，這些關鍵字廣告的刊登與使用，其不實內容會增加潛在交易機會，並對其他努力爭取客源的競爭同業造成不公平競爭，屬於就與商品相關而足以影響交易決定的事項，為虛偽不實及引人錯誤表示，已違反公平交易法第21條第1項的規定，才會決定開罰。（編輯：黃國倫）1080626