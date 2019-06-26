雙子星案遭駁回 北市：遺憾但尊重投審會

（中央社記者梁珮綺台北26日電）經濟部投審會以國家考量為由，駁回雙子星案：台北市捷運局主秘王偉表示遺憾，尊重投審會的審議權責。至於下一步，他說，依契約規定，可由次優申請人遞補或重新招標。

王偉表示，首次涉及僑外資投資案，突然接到雙子星案被駁回訊息，相當意外，對於這樣的結果，表示遺憾，但尊重經濟部投資審議委員會審議權責，目前仍在了解相關資料，明天會發布正式新聞稿對外說明。

他表示，下一步會依照契約規定進行，可能由次優申請人為藍天宏匯集團遞補，也可能重新招標。

台北市政府副發言人柯昱安表示，針對投審會審議結果市府已知悉，但仍需進一步釐清相關資訊，預計明天正式對外回應。

雙子星開發案歷經6次招標，去年底確定由香港商南海發展集團獲最優申請人資格，不過，案子在經濟部投資審議委員會進行審查，柯文哲多次質疑雙子星開發案遭投審會卡關，認為沒人敢負責「誰是中資」，甚至批評投審會是「千百會」。

他也不斷強調，自己沒有預設立場，「誰得標都沒意見」，若最優申請人沒通過審查，就由次優申請人遞補。

柯文哲今天上午更直言，雙子星案卡在投審會卡了5個月，要求中央政府儘速解決。

投審會今天召開委員會議，會中計核准及備查重大投資案件5件，其中，由南海發展公司得標的雙子星案，以國家考量為由駁回。

投審會表示，雙子星為台北市西區門戶計畫建設，且附近捷運、高鐵、台鐵、汽車客運等大眾運輸匯聚，位處大台北地區重要交通樞紐，涉及國家安全議題。

投審會認為，投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響，外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，予以駁回。（編輯：李亨山）1080626