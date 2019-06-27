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回應雙子星案 顧立雄：應思考中資港資界線

最新更新：2019/06/27 22:39

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）對於經濟部投審會駁回雙子星案，金融監督管理委員會主委顧立雄說，尊重投審會決定，不過，他認為值得思考現行中資與港資間界線模糊的問題。

經濟部投審會認定南海發展與中國關聯極深，依照外國人投資條例第7條，認定不利國家安全，駁回雙子星案，並將檢討南海控股先前參股陽信銀行是否涉及國安疑慮。

顧立雄今天主持金管會例行記者會，被問及對此議題看法時表示，投審會昨天的決定很清楚，雖沒辦法依照現行法規將南海發展定義為中資，但是以國安理由駁回，他個人完全尊重投審會決定。

顧立雄說，應該進一步來思考的是，港資與中資的界線越來越不清楚，應該如何區隔，尤其是涉及國家重大建設，這次案例可成為一個檢討指標。

至於陽信銀行部分，顧立雄認為，與雙子星案差異很大，南海控股參股陽信銀行屬於財務性投資，且才入股3%，甚至不達5%大股東申報門檻，不具有經營控制權，兩者情形完全不同；不過，仍尊重投審會職權。

對於媒體詢問，金融業是否也會出現大股東中資、港資身分難以區隔的問題，顧立雄認為，這塊把關不需要操心，針對持股達10%的大股東，金管會都會進行適格性審查，且會做實質認定，確認是否名為港資，但實際上卻隱藏中資背景。（編輯：林興盟）1080627

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