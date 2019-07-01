台電砸4億元 合資成立船運公司

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）為了確保燃料供應安全以及穩定海運成本，台電與裕民航運、光明海運、川崎汽船合資，預估明年底前成立船運公司。公司資本額為新台幣10億元，台電股權比率占4成，出資4億元。

台電今天發布新聞稿指出，台電與裕民航運、光明海運、川崎汽船（KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.） 合資成立船運公司，公司資本額為新台幣10億元，台電出資4億元，股權比率以台電占40%、裕民航運占32.5%、光明海運占20%及日商川崎汽船占7.5%；台電今天舉行簽訂合作備忘錄（MOU）儀式，由台電總經理鍾炳利出席簽署MOU。

台電指出，成立合資公司是為了結合專業船運公司的技術、知識、業務、財務等資源，藉此強化攸關發電業務的原物料運輸，進一步提升經營效率、降低營運成本，並確保台灣發電燃料供應安全。同時，補足運煤專用運輸船電昌1、2號退役後的運力缺口，將能全面穩定燃煤供應，並於日後適當時機進一步拓展液化天然氣（LNG）船運業務。

台電表示，經濟部已在6月份通過合資案，呈報行政院核定，預計明年上半年籌備合資公司，明年底前成立。（編輯：蘇志宗）1080701