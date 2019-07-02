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香港太陽花落幕後輿論轉向 泛民派承受壓力
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石化景氣保守 台塑集團股除息表現弱勢

最新更新：2019/07/02 12:12

（中央社記者韋樞台北2日電）台塑四寶近期展開除息，不過在景氣保守氣氛下，台化和台塑化除息後呈現貼息，台化今天面臨百元關卡保衛戰；台塑今天除息股價也開低走低，表現不佳，為明天除息的南亞帶來壓力。

美中兩國領袖日前會晤，緩解貿易戰緊張情勢，讓產業界暫時鬆一口氣，不過美中隨時惡化對立的陰影仍在，讓產業界很難預期景氣並控制生產。

今天除息的台塑公司董事長林健男在日前股東會後表示，由於外在環境變化太快，估計今年下半年石化業景氣比上半年好不到哪裡去，希望美中貿易戰快點落幕，否則會拖累整體市場景氣，台塑唯一能做的是強化人工智慧改善作業環境、降低成本，畢竟現在馬步蹲得愈低，未來反彈幅度會更大。

林健男表示，今年會受惠於美國德州廠部分廠房陸續完工，並利用低成本的頁岩氣來投產獲利。德州廠正進行年產120萬公噸乙烯的乙烷裂解廠、40萬公噸低密度聚乙烯(LDPE)和25萬公噸聚丙烯(PP)等擴建工程，其中LDPE廠和乙烷裂解廠從今年第2季起陸續完工投產，未來會挹注獲利。

因石化業景氣保守，台塑四寶今年獲利也難如以往亮麗，年度加薪幅度3.378%創近5年最低。集團股近日除息表現不佳，台塑今天除息開低走低，盤中最低105.5元，跌幅3.2%；台化現金股利6.2元於6月26日除息呈現貼息，今天最低100.5元，面臨百元保衛戰；台塑化現金股利4.8元於6月20日除息，今天也開低走低，盤中最低108元。

南亞股東會已通過每股配現金股利5元，預計明天除息；南亞今天盤中股價78.1元，下跌0.7元，跌破月線78.5元，棄息賣壓沉重。（編輯：張良知）1080702

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