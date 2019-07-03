富邦金示警：下半年全球經濟面臨3大風險

（中央社記者劉姵呈台北3日電）富邦金控首席經濟學家羅瑋今天表示，全球金融市場下半年波動幅度恐加劇，主要有3大風險，包括貿易戰不確定性、美國經濟成長動能出現轉變及中國經濟進一步放緩。

美中兩國貿易戰於G20高峰會後暫時休兵，歐洲央行與美國聯準會（Fed）也先後釋出寬鬆貨幣政策訊號，推升全球股市、債市、原物料出現同步上揚，S&P 500指數還創下歷史新高；但羅瑋今天指出，貿易戰短期尚未有具體發展，加上各國經濟放緩、全球主要央行將被迫推動寬鬆貨幣政策，下半年全球金融市場的波動風險將急速上升。

羅瑋表示，儘管美中雙方恢復談判，但短期卻未有明確具體進展。對美國而言，除了加徵關稅外，也有許多手段可對中國進一步施壓，包括對關鍵技術的出口管制，防堵中國技術發展等。此外，雖然川普表示要延後6個月再考慮是否對進口汽車加徵關稅，但也為未來談判埋下不確定因素。

其次，羅瑋分析，美國穩健成長動能恐出現改變。美中貿易戰的緊張情勢攀升，已影響企業投資與民眾消費意願，後續還有何種成長動能維持經濟增長，令人擔憂。

此外，川普與美國國會也處於僵局，使得基礎建設推動進度停擺，到了今年第3季末，美國國會必須提高舉債上限，且須在10月1日前通過聯邦政府預算，否則聯邦政府將再度關門，這些因素皆可能對美國經濟後續成長造成影響。

羅瑋進一步分析，帶動美國經濟成長最主要的3個動能為房市、車市跟基本消費，但目前美國房市跟車市已出現疲態，對經濟成長的貢獻度下滑；就勞動就業市場來看，雖然3.6%失業率為近50年來新低，但今年前5個月新增就業平均人數只有16.4萬人，為過去5年來最低水準。若美國勞動就業市場再出現變化，加上關稅稅率提高，將影響美國民眾消費力，使美國經濟成長趨緩。

第三，中國在貿易戰壓力之下，內需消費增速一路下降，外貿出口表現同樣疲軟，車市已經連續11個月出現負成長，固定資產投資成長的速度也不如預期。羅瑋指出，若中國經濟成長進一步放慢，將會對亞洲周邊國家、歐洲造成相當程度的外溢效果，提醒投資人須提高警覺。（編輯：張良知）1080703