台股下半年展望 富邦投顧：9400至11000點間

（中央社記者韓婷婷台北3日電）對於台股下半年展望，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，中美對抗引動全球景氣疑慮，第3季電子業可能旺季不旺，但有政策降稅及台商回流支撐內需，預期加權指數區間為9400點至11000點。

富邦金控今天舉行2019趨勢論壇，聚焦下半年全球經濟關鍵、投資原則及大中華投資策略。富邦金控首席經濟學家羅瑋預告，全球金融市場下半年波動幅度恐加劇，主要有3大風險，包括貿易戰不確定性、美國經濟成長動能出現轉變及中國經濟進一步放緩。

至於台股下半年展望，蕭乾祥表示，雖然G20川習會後放寬對華為零組件供應的限制，但是後續的風險並未解除。根據主要的研調機構調查，今年的半導體業市場規模將因中美貿易戰及科技戰影響而衰退。現階段兩大經濟體的衝突似乎仍看不到有效解決方案，對全球景氣的成長勢必造成負面衝擊，下半年台灣電子股可能會出現「旺季不旺」。

蕭乾祥表示，下半年台股雖面臨外貿降溫，但有政策降稅及台商回流支撐內需，在整體評估台股的基本面與資金面後，預估2019年下半年台股股價淨值比（PBR）區間為1.45倍至1.7倍，預期加權指數區間為9400點至11000點。

蕭乾祥表示，面對美國景氣擴張期來到末端，加上美中對抗的不確定性，投資人應該做好「三高二低」的風險管理，提高現金部位、提高固定收益比重及投資高殖利率股票，並降低風險性資產比重及降低電子股比重，來因應後續可能的行情波動風險。

類股選擇方向，他指出，以智慧製造及電子、產業龍頭股、內需消費三大主軸，做為輪動操作的標的。（編輯：張均懋）1080703