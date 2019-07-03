離岸風電落實本土化 上緯獲葉片材料訂單

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）三菱重工維特斯（MHI Vestas）為落實離岸風電本土化，選定台灣相關產業龍頭上緯公司提供葉片材料，直接材料價值占葉片製造逾5成；MHI Vestas指出，上緯未來有望成為MHI Vestas全球供應商。

MHI Vestas為了滿足台灣政府的離岸風電國產化要求，繼去年10月與CS Wind、金豐簽訂在地風機塔架製造合約後，今天再宣布與上緯投控合作，上緯將提供葉片材料，包括碳纖維絲束、拉擠碳板、樹脂與粘合膠等，直接材料價值占葉片製造的5成以上。

MHI Vestas今天舉行簽約記者會，MHI Vestas共同執行長克羅斯各（Lars Bondo Krogsgaard）、上緯董事長蔡朝陽、哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區開發長許乃文等人均出席活動。

克羅斯各表示，未來將由上緯提供在台生產風機葉片材料，包括碳纖維絲束、拉擠碳板、樹脂與粘合膠等，直接材料價值占葉片製造5成以上，遠遠超越台灣政府對葉片材料的國產化要求，也是MHI Vestas本土化新里程碑。

他說，英國目前為離岸風電最大市場，不過，台灣要求本土化比例是最高，預估台灣未來本土製造價值將超越英國；本土化除了在台灣創造許多就業機會、經濟利益外，MHI Vestas未來可能進一步拓展與上緯合作，上緯有望供貨給MHI Vestas在全球營運的風場，接下來雙方將共同討論此事，若能落實，相信台灣將成為亞太離岸風電的先行者。

蔡朝陽則說，上緯生產的風機葉片材料受到國際風電大廠青睞，未來將持續研發，也感謝MHI Vestas選擇與上緯攜手合作。

蔡朝陽表示，上緯會進一步與台塑評估籌劃「碳纖維板材」在台灣生產基地，預估2020年底將投入5條拉擠產線，每年提供超過120萬公尺產能，因應未來台灣離岸風電國產化需求，並預估產值將達6億元至10億元。

蔡朝陽表示，從2007年開始生產風機葉片使用的材料，打入國際大廠西門子歌美颯、MHI Vestas，需要耗時5年、10年。不過，受惠於政府推動離岸風電政策，「國際大廠跑到你家門口，教你怎麼做這行」，上緯才有機會供貨給MHI Vestas，這對台灣產業是非常難得。（編輯：李信寬）1080703