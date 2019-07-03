全球經濟不確定性拖累 亞股跌多漲少

（中央社香港3日綜合外電報導）隨著美中貿易戰停火利多逐漸消退，加上國際油價大跌、金價再度上漲，全球經濟不確定性拖累亞洲股市，亞股今天收盤跌多漲少。

儘管美國總統川普和中國國家主席習近平宣布恢復貿易談判，稍微紓解市場緊張，但分析師指出，投資人長久以來對全球經濟成長疲軟和央行採取行動的意願存在擔憂。

針對世界第2大經濟體中國近期是否實施刺激經濟的相關措施，中國人民銀行行長易綱的言論似乎降低外界預期心理，上海股市成為最大輸家之一。

易綱表示，目前經濟近乎潛在成長率，利率水準接近適當水準，貨幣政策寬鬆足以應付各種情況。

先鋒市場（Vanguard Markets）的殷尼斯（Stephen Innes）表示，川習會取得正面成果後，「易綱緩和外界對於2019年（下半年）信貸大幅成長的預期心理，釋出更強硬訊號」。

「如果這是真的，對一個已準備迎接人行刺激措施的市場來說很可怕。值得注意的是這和他幾週前的溫和派言論大相逕庭，當時他說，中國仍有很大的空間調整貨幣政策。」

香港恆生指數今天下跌20.42點或0.07%，收在28855.14點。上海綜合指數收低28.68點或0.94%，以3015.26點作收。東京股市收黑0.53%。

新加坡股市收黑0.09%，首爾股市下挫1.23%，台北股市收挫超過1%，雅加達股市下跌0.35%。雪梨股市上漲0.43%，孟買、曼谷股市則小幅收高。（譯者：葉俐緯/核稿：劉淑琴）1080703