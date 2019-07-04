台股跌過頭季線有撐 法人：留意下半年成長類股

（中央社記者韋樞台北4日電）亞股3日普遍收黑，台股因台積電丟單和美國未完全解除華為禁令等，一口氣跌121點。法人認為，台股反應過度，所幸在季線有撐，短線上可留意上半年績優和下半年具成長條件類股。

今晨收盤的歐股全都收紅，主因歐盟各國同意國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）出任歐洲中央銀行總裁。包括英、德、法等國股市全數上漲0.7%到0.8%之間，其中法國股市上漲0.8%，收在5618.81點，創下今年新高。

今晨收盤的美股逢國慶前夕提早收盤，3大指數開高走高，終場均創新高，主因新公布的經濟數據多空雜陳，似乎將增加聯邦準備理事會降息的機會。

道瓊工業指數終場上漲179.32點，或0.67%，收在26966.00點。標準普爾500指數上漲22.81點，或0.77%，收在2995.82點；那斯達克指數上漲61.14點，或0.75%，收在8170.23點。

美國總統川普鬆綁對中國通訊大廠華為禁令，但美國商務部仍將華為列入黑名單，使得市場困惑美國鬆綁但又留一手，最終結果可能不如預期，市場疑慮再起，亞股普遍表現不佳；再加上台積電客戶繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia）將7奈米繪圖處理器（GPU）晶片大單轉給三星，使得台股3日大跌121點，10800點失守。

法人表示，台股似乎反應過度，所幸拉回撐在季線10698點之上。美中之間雖然川習會之後氣氛和緩，重新回到今年5月之前的談判架構上，未來有可能達成協議或是談判再破裂，不確定性仍高；未來投資人應留意上半年營運績優企業，以及下半年逐漸走入旺季等類股。

法人指出，台股短線上可望在10700點的季線附近有撐，向上則繼續挑戰11000點，形成區間高檔震盪走勢。（編輯：趙蔚蘭）1080704