新光三越經營團隊異動 吳昕陽接任總經理

（中央社記者吳柏緯台北4日電）新光三越今天宣布高層人事異動，總經理吳昕達將交棒，由現任執行副總經理吳昕陽接任。

新光三越總經理吳昕達於日前的股東會改選中，由董事變監察人，由於監察人依規定不能任管理職務，因此必須卸下總經理一職。新光三越透過新聞稿表示，新任總經理將由現任執行副總經理吳昕陽接任。

吳昕達為新光三越董事長吳東興長子，根據新光三越的資料，吳昕達進入新光三越21年，擔任總經理15年；即將接任總經理一職的吳昕陽，是吳東興的次子，進入新光三越至今已24年。

對於弟弟即將接任總經理，吳昕達透過新聞稿表示，「做為總經理繼任人選，昕陽執行副總經理歷練已久，我們有信心他接棒後，在董事長的領導下，不但可以勝任，而且能夠面對未來的挑戰。」

新光三越說明，吳昕達一向扮演開彊拓土的角色，於1997年進入新光三越時，公司只有3家店。現在新光三越集團共有18家店，分布在台灣和中國大陸。他從2003年擔任總經理至今，率領團隊創下了新台幣530億元的利益，對新光三越有巨大貢獻，這次將總經理職位交棒給吳昕陽，將繼續開創多元事業領域，迎向未來的挑戰。（編輯：楊玫寧）1080704