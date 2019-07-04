新普6月營收持續加溫 攀歷年同期新高

（中央社記者韓婷婷台北4日電）無畏貿易戰衝擊，電池組裝大廠新普科技受到各產品線均成長推動，6月營收、第2季單季營收均改寫歷年同期新高紀錄，第3季進入傳統旺季，營運成長可期。

新普最新公布6月營收來到新台幣58.55億元，月增4.43%，年增14.46%，為今年新高，也是歷年6月最高。新普第2季營收167.14億元，年增11.85%，季增15.94%；為歷年第2季新高；累計上半年營收311.32億元，年增11.38%。

由於電池模組並不列入美中貿易戰關稅清單中，即便後續市場擔憂的3000億美元新關稅清單也未涵蓋，不過，因應客戶供應鏈遷移轉換的需求，新普將設置發貨倉支應，基本上，產業面的生產端較不受影響。

展望下半年，時序進入第3季傳統旺季，新普看好旺季效應將持續展現，樂觀看待第3季展望。

新普近幾年積極拓展產品線，在既有筆電電池模組、智慧型手機模組達到規模經濟後，積極轉向車用電池、IT周邊等相關消費性產品、大型工業用、醫療及資料數據中心等領域，持續拉高產品附加價值，為企業注入新的成長動能。（編輯：郭萍英）1080704