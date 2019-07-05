富邦媒效法亞馬遜 第4季推顧客忠誠度計畫

電商業者富邦媒旗下momo購物網連續11年響應由知名主持人于美人發起的「做好事小組」義賣活動，富邦媒董事長林啟峰5日出席記者會，運用通路資源協助公益團體募得所需經費。中央社記者吳家豪攝 108年7月5日

（中央社記者吳家豪台北5日電）電商業者富邦媒董事長林啟峰今天表示，預計第4季推出類似Amazon Prime顧客忠誠度計畫，可能採漸進式納入音樂串流、數位影像、物流等服務，初期將不收費，但細節尚未定案。

富邦媒旗下momo購物網連續11年響應由知名主持人于美人發起的「做好事小組」義賣活動，運用通路資源協助公益團體募得所需經費。今年主題為「一片甘心做好事」，首度挑戰義賣餅乾，義賣募款所得將捐助未婚媽媽庇護中心「台南麻二甲之家」。

針對媒體詢問momo購物網的618年中促銷出現momo幣加入會員回饋活動，林啟峰受訪指出，momo幣是為了今年第4季推出的顧客忠誠度計畫暖身；他觀察全球電商龍頭亞馬遜的訂閱服務Amazon Prime，除了運費優惠之外，也提供音樂、影片等服務，能提高顧客重購效益。

林啟峰表示，提高重購是希望增加顧客忠誠度，類似信用卡紅利積點，如果每家信用卡公司都能讓會員累積和兌換紅利積點，自己就不能缺席，在行銷策略上比較像是「保健」的概念，有的話不一定能增加好處，但絕對不能沒有。

他說，momo的顧客忠誠度計畫還在評估與構思，可能採取漸進式加入音樂串流、數位影像、物流等服務，但還沒定案，初期將不收費。如果要收費的話，一定會提供物超所值的服務給顧客。

談到下半年營運展望，林啟峰表示，今年上半年富邦媒合併營收年增約19%，下半年成長應該會比上半年好。主要因為上半年天氣多變，冷氣到6月之後會賣得比較好，目前看起來下半年比上半年樂觀。（編輯：林興盟）1080705