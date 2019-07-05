上銀第2季營收季增2成 法人看好下半年續旺

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）傳動元件大廠上銀第2季自結合併營收新台幣60.86億元，季增20.56%。法人預期美中貿易戰趨緩，上銀下半年業績可較上半年佳。

上銀自結6月合併營收20.84億元，較5月20.44億元成長1.91%，比去年同期26.97億元減少22.75%。

上銀今年第2季自結合併營收60.86億元，較第1季50.48億元成長20.56%。

累計今年前6月上銀自結合併營收111.34億元，較去年同期143.33億元下滑22.32%。

上銀預期下半年業績可較上半年佳，第3季工具機產業景氣不排除有機會回溫。

展望上銀全球布局，中國子公司一期廠房啟用後可大幅提升產能，6月22日已舉行二期廠房奠基典禮，為中國轉型智慧製造需求做好準備。

上銀美國子公司在2017年購建新廠地，2018年新廠落成，迎接製造業回流美國，預期今年會有好成績；義大利配合營運規模持續成長，6月27日簽約購買米蘭郊區新廠，預期今年底可以搬入新廠區。

此外，上銀結合本身精密機械的能力推出力矩馬達旋轉工作台，已開始供應德國和日本大廠。（編輯：楊凱翔）1080705