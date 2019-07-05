台灣形象展首度移師檳城 促台馬合作夥伴關係

台灣形象展首次在檳城舉辦，馬來西亞檳城首席部長曹觀友（左3）、外貿協會董事長黃志芳（中）和駐馬台北經濟文化辦事處代表洪慧珠（右3）5日主持開幕儀式。（取自台灣形象展臉書）中央社記者蘇麗娜傳真 108年7月5日

（中央社記者蘇麗娜檳城5日專電）為持續促成台馬合作夥伴關係與經貿人文交流，經濟部國際貿易局今年首度移師有「東方矽谷」之稱的檳城舉辦台灣形象展，今天舉辦開幕典禮。

外貿協會董事長黃志芳並於今天會晤馬來西亞吉打州州務大臣慕克里．馬哈迪(Mukhriz bin Mahathir)，雙方就未來台馬雙邊及吉打州可合作項目進一步討論。

慕克里在會中表示，為迎接創新數位科技時代來臨，如何讓馬國新世代年輕人積極參與並結合新科技潮流，是未來幾年州政府推動重點。

黃志芳表示，台灣向來以領先高科技技術著名，培植新科技人才，台灣有相關業者已有成功模式，可提供吉打州參考。貿協可擔任平台角色，扮演促成雙邊企業合作的有效橋梁。

台灣形象展開幕典禮在檳城會展中心舉行，以展現台馬雙方民俗人文風情為主軸，以沙畫投影展示台馬兩地的著名景點、食品及我國的自行車騎乘風潮等，融合雙方相互交流的特色文化。現場一共使用110個攤位，規劃12大形象館和2大產業區。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠、馬來西亞檳城首席部長曹觀友、馬來西亞全國工商總會總秘書拿督盧成全等貴賓到場祝賀及參觀，預估2天展期可吸引逾1萬5000人參觀。

洪慧珠致詞時說，馬來西亞與台灣雙邊貿易在去年增長高達13.21%，台灣已成為馬國第6大貿易夥伴，大馬是台灣第7大貿易夥伴。希望透過這次展覽提高大家對台灣的認知，並與東南亞國家進行科技、文化與教育等方面交流。

曹觀友致詞時表示，配合新南向政策，台灣與東南亞國家協會（ASEAN）區域有正面發展，包括科技與貿易，檳城將持續努力成為台灣投資地與永續經營夥伴。

外貿協會董事長黃志芳表示，把台灣優質資訊與通信科技（ICT）等技術、文化與醫療生技、美妝等帶向東協非常重要。本展以當地市場需求及產業發展趨勢規劃展出內容，提供台灣可供分享的經驗和解決方案，例如台灣具優勢的美妝、清真、珍珠奶茶、綠色環保等產業。

這項展覽以「時尚台灣」、「遨遊台灣」、 「清真台灣」、「健康醫療」、「智慧城市」、「綠色科技」6大主軸呈現。

其中台灣跨境電商館打造為智慧科技化商店，以個人客製化「穿戴式RFID智慧手環」串聯全館，感應體驗商品，方便買主輕鬆選購台灣經貿網的特色商品，讓參觀民眾讚嘆不已。

展覽並結合觀光局、原民會、台北市政府、經濟部加工出口區等單位與140家業者，將台灣樂活休閒文化及產業實力傳達給當地民眾。

展覽首日傳出好消息，台北市進出口商業同業公會與馬來西亞國際商工會檳城商會在經濟部國際貿易局及台北市政府的見證下簽訂合作備忘錄，促成台馬雙方城市交流合作契機。（編輯：馮昭）1080705