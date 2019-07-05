印度財政預算案 投資基礎建設放寬外資限制

（中央社記者康世人新德里5日專電）印度財政部長希塔拉曼今天向國會提出新財政預算案，盼透過投資基礎建設與數位經濟，開放航空、保險、媒體等領域外國直接投資規定，刺激經濟成長，創造就業。

印度總理莫迪提出一項目標，希望印度的經濟規模從現在的2.7兆美元，成長到2024至2025財政年度的5兆美元，且每年經濟成長率達8%。

印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）向國會提出莫迪連任後第一份新政府財政預算案，希望透過多種手段刺激印度的經濟成長，達到上述目標。

莫迪政府第一任任期內實施廢鈔、商品與服務稅（GST）等政策，嚴重衝擊印度中小企業與農村經濟，加上油價上漲等國際因素，導致印度上個財政年度的經濟成長率創下5年來新低，僅6.8%；且印度失業率為6.1%，達45年來新高。

為解決經濟低迷，希塔拉曼提出新財政預算案，將大力投資基礎建設、數位經濟，且進一步在航空、保險、媒體、動畫和單一品牌零售等領域開放外國直接投資，以投資、儲蓄和出口帶動經濟成長，創造就業機會。

在基礎建設方面，希塔拉曼在國會中表示，印度政府將大力投資基礎建設和創造就業機會，並在未來5年內投資116億美元，把12萬5000公里的道路升級；且在2018年到2030年間對鐵路基礎設施投資720億美元。

在放寬外國直接投資部分，希塔拉曼說，印度對單一品牌零售業的外國直接投資，將放寬產品零組件必須有30%在印度本地採購的規定，這有助跨國企業到印度投資，設立單一品牌零售店。

印度政府在新預算案中除準備開放航空、保險、媒體和動畫領域外國直接投資，且保險仲介業允許外資持有100%股份（目前僅允許外資持有印度保險仲介業49%股份）。

印度政府新預算案也加大扶持中小微企業和新創企業力度，提供貸款給中小微企業，且以多項政策鼓勵新創企業。

對農民的生活困境，希塔拉曼重提莫迪第一任政府時提出的計畫，小型農戶將可獲政府發放6000盧比（約新台幣2726元）補貼，將讓1.2億個家庭獲益。

希塔拉曼也宣布對非正式勞工提供養老金計畫，並為中產階級提供雙倍的稅收減免。

印度政府預測，這個財政年度的經濟成長率將可達7%。希塔拉曼表示，到明年3月，印度的經濟規模將達3兆美元規模。

專家分析，透過放寬外國直接投資、扶助中小微企業與農業等方式，將可強化印度的民間企業投資，創造更多就業機會，解決印度經濟面臨的困境。（編輯：周永捷）1080705