日超商推手機支付 全家比7-11強在兩步驟驗證

（中央社東京6日綜合外電報導）日本便利商店龍頭7-ELEVEn手機支付服務遭盜用，短短4天被害金額就逾5500萬日圓，但同時推出相同服務的日本全家便利商店，因導入「兩步驟驗證」，尚未發生帳戶被盜用案例。

日本便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）本月1日推出手機支付服務，3日就傳出消費者帳戶遭盜用，目前已知約900人受害、被害金額逾5500萬日圓（約新台幣1581萬元）。日警4日已逮捕兩名中國籍犯嫌。

日本產經新聞報導，原本被視為可能是增加來客數與擴大經營「王牌」的手機支付，讓各家便利商店無不抱以期待，沒想到身為龍頭的7-11，先被自己的草率資安措施潑了一頭冷水。

負責提供7pay服務的7pay公司社長小林強，被問到關於「兩步驟驗證」時，曾在4日舉行的記者會上說「我本人並不理解」，被媒體視為不知所云，在智慧型手機支付非常普通的安全對策，竟然連社長都不清楚。

再來看7pay公司事發後的應對也陷入被動。2日就有消費者反應遭盜用，7pay公司到了3日才掌握到實際情況，並暫停使用信用卡等方式儲值；而停止新會員加入是到4日晚間6時後才決定。

7pay公司還以「考量到已儲值消費者的便利性」，讓消費者繼續使用7pay，這種做法難保未來不會繼續發生遭盜用的事件。

反觀同一天推出手機支付服務的日本全家便利商店（FamilyMart），雖然發生消費者集中申請會員造成混亂的情況，但因為有導入兩步驟驗證，目前沒有發生有消費者帳戶遭盜用的案例。

日本讀賣新聞報導，全家推出的FamiPay昨天發生太多消費者申請會員，造成手機APP無法正常啟動，全家將給予民眾儲值後可多購買等值180日圓商品的補償點數。

日本放送協會（NHK）報導，7pay公司已決定在消費者登入服務時導入兩步驟驗證，及調降現行每天30萬日圓儲值上限。

由於遭專家指出資安措施太過薄弱，7pay公司決定全力改善，包括消費者未來在登入服務時，將採取確認是否為本人使用的兩步驟驗證，並調降每天儲值上限額度，但具體調降到多少還在檢討中。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1080706