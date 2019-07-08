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看好轉單效應 中菲行下半年東協業務增

最新更新：2019/07/08 13:25

（中央社記者韋樞台北8日電）物流業中菲行和捷迅上半年受惠空運和海運逐步增溫，帶動營收增長；中菲行看好貿易戰促使供應鏈移往東南亞，且中菲行當地布局甚久，預估下半年業務量將大增。

中菲行6月自結集團營業額13億7500萬元，年減3%；累計上半年營業額為82億8500萬元，年成長1.8%。

捷迅自結6月營收2億5663萬元，年增21.61%，上半年自結營收合計約13億4506萬元，年增4.21%，表現優異。

中菲行表示，全球經濟發展受到美中貿易戰、英國脫歐疑慮的影響而趨緩，過去以大陸為生產製造重鎮的廠商已開始南向布局，由於中菲行在東南亞及南亞早已深耕布局、服務網絡遍及重要口岸，可以立即滿足客戶的需求，估計未來將增加不少業務機會。

中菲行指出，目前在全球服務網絡總數達161處；其中，中菲行專注航空貨運承攬、得美行專注海運貨運承攬，聚焦集團雙品牌的經營優勢，配合多元運輸、全方位物流倉儲、貨物保險經紀、進出口報關/報檢、亞洲跨境陸運、中歐跨境鐵路和跨境電商等客制化服務，提升服務能力與價值。

展望未來，中菲行認為，第3季本就是第4季購物旺季前的海空運輸旺季，中菲行將秉持「大中華經濟圈及東南亞為母體市場」持續爭取多家跨國企業業務，未來整體營業額將可持續成長。（編輯：郭萍英）1080708

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