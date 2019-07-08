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台翰持續優化生產 東南亞營收占比攀至9成

最新更新：2019/07/08 15:59

（中央社記者韓婷婷台北8日電）塑膠射出大廠台翰精密上半年營收新台幣11.37億元，年減10.66%，台翰表示，主要受到長期策略調整影響，目前東南亞廠區營收比重己攀升至9成，第3季維持審慎樂觀看法。

台翰6月合併營收1.99億元，年減22.84%；今年上半年合併營收11.37億元，由於第2季為印表機傳統出貨淡季，加上今年以來進行優化生產效能、調整產品及客戶結構等策略，使得6月及上半年整體營收表現皆較去年同期減少。

台翰表示，雖然營收表現因長期經營策略的調整而短期受到影響，但受惠全球主要多功能事務機/印表機客戶加重於東南亞市場的布局，截至目前為止，東南亞(越南、菲律賓)廠區的營收比重已攀升至高達近9成的水準。

台翰指出，近期因美中貿易戰情勢，包括日商夏普、京瓷、理光(Ricoh)等皆有計畫今年將多功能印表機生產基地從中國市場轉移到泰國、越南等，將創造台翰良好的業務發展環境。深耕東南亞市場布局已有14年，日前已接獲多款與主要客戶針對最新材料及技術應用升級新產品共同研發設計的新訂單。

展望第3季，台翰預期逐步進入印表機傳統拉貨旺季，將推升整體出貨表現，帶動東南亞生產基地產能稼動率的提升，維持審慎樂觀看法。（編輯：鄭雪文）1080708

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