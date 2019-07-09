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銀行買國外債券 金管會鬆綁限額助攻獲利

最新更新：2019/07/09 20:47

（中央社記者劉姵呈台北9日電）金管會今天宣布，即日起將大幅放寬銀行自行買賣債券業務限額，改以銀行淨值10%來控管，有助銀行增加獲利外，也可滿足壽險業、大型上市櫃公司上兆元的投資需求。

金融監督管理委員會主任秘書童政彰宣布，銀行及國際金融業務分行（OBU）因自行買賣債券，持有不涉及股權及非因承銷取得「單一債券」的限額，由現行「指撥營運資金20%」，修正為「銀行核算基數（銀行淨值扣除轉投資）10%」。

國內專業機構投資人買國外債券投資需求漸增，保險業國外投資就高達17兆。童政彰表示，過去規定買同一家公司發行的債券，因為銀行兼營證券業務必須回歸到券商管理規則辦理，以券商淨值的20%作為控管的基礎，無法滿足保險業等機構法人需求。

童政彰說，過去指撥營運資金的金額非常小，約新台幣10到20億元，現在放寬至銀行核算基數10%之後，國內銀行可以買進並賣給壽險公司的債券業務量擴大，增加的金額非常大，有助於獲利增加。童政彰舉例，放寬前銀行指撥營運資金大約只能買1.6億元至4億元左右，放寬後可買150億元到300億餘元。

由於放寬法規修正已預告完成，最快今天就可上路，且根據金管會了解，目前比較積極的銀行，包括中國信託、台北富邦、國泰世華及兆豐銀行等。（編輯：林孟汝）1080709

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