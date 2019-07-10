台驊上半年營收獲利增 3大主軸強化營運成長

（中央社記者韋樞台北10日電）物流業台驊投控自結上半年營收新台幣54億元，第2季毛利率18.2%，高於首季的17.7%。台驊表示，下半年聚焦東南亞業務、中歐和中俄鐵路、中國進口一條龍等3大主軸增強營運。

台驊投控6月合併營收9億4804萬元，年增7.67%，上半年合併營收54億元，年增4.77%。上半年包括中國與香港、東亞地區營收均增長，東亞地區營收5億6850萬元，大幅年增102.21%；但台灣地區10億4049萬元，年減5.72%，為唯一衰退地區。

海運貨櫃業者早先透露從今年4月起運量增加，遠東到美國的運費也調高，反映台驊上半年海運進出口業務營收達31億4015萬元，年增7.45%最多；空運僅15億3313萬元，年增4.66%。

台驊投控總經理萬心寧表示，下半年營運策略仍維持3大主軸，包括擴大東南亞業務、積極推動中歐/中俄鐵路業務、持續擴大中國進口一條龍業務。在既有的歐美市場端，隨著美中恢復貿易談判及鬆綁華為產品禁令的效應帶動下，估計貨量及運價將明顯提升，年營運成長目標可期。

萬心寧強調，貿易戰引發製造業對全球供應鏈的生產基地轉移，必須更加彈性，對於後勤物流管理系統是一大考驗，尤其現在供應鏈正在縮短，貨物移動的準確性、即時性與資訊的透明度才是客戶在意。

其餘物流業中菲行和捷迅上半年受惠空運和海運逐步增溫，帶動營收增長；中菲行看好貿易戰促使供應鏈移往東南亞，且中菲行當地布局甚久，預估下半年業務量將大增。

中菲行6月自結集團營業額13億7500萬元，年減3%；累計上半年營收82億8500萬元，年成長1.8%。

捷迅自結6月營收2億5663萬元，年增21.61%，上半年自結營收約13億4506萬元，年增4.21%，表現優異。（編輯：郭萍英）1080710