加碼投資台灣 星展增資台灣子行22.5億元

星展集團控股主席余林發（Peter Seah）（左）10日在台北舉行記者會，宣布加碼投資台灣星展銀行，具體展現深耕台灣市場的承諾與信心。中央社記者王飛華攝 108年7月10日

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）星展集團今天宣布，星展銀行（台灣）將以發行普通股方式，增資新台幣22.5億元，展現深耕台灣市場承諾與信心；增資後，總資本額達322.5億元，資金結構更趨穩健，有助加速拓展在台業務版圖。

星展集團控股主席佘林發今天來台並舉辦記者會，與星展銀行（台灣）總經理林鑫川共同宣布增資消息。

佘林發表示，台灣一直是星展集團的重要市場之一，儘管市場競爭激烈，但星展近年在台灣各項業務領域皆有亮眼表現，成長動能強勁，對台灣市場深具信心，相信未來前景值得期待。

林鑫川指出，台灣不僅位居大中華區戰略位置，近年隨著新南向趨勢與企業分散供應鏈需求崛起，更充分展現串聯區域網絡優勢，具不可取代地位。

林鑫川說，這是星展銀行（台灣）成立來第2次進行增資，新增資金將用以拓展銀行業務，尤其是數位創新領域。

星展銀行表示，自2017年底完成併購原澳盛銀行在台個人金融與財務管理業務後，產品線日趨完整，並於2018年積極開拓台灣信用卡與高階財富管理市場。

在企業金融方面，積極參與綠色金融聯貸案，深耕中小企業金融服務，截至2019年3月底，星展銀行對中小企業放款餘額達322.47億元，為其它在台外商銀行總承作金額的1.48倍。

此外，也持續推動永續發展，日前更與友達光電簽署台灣第一起「永續指數連結貸款」，協助台灣企業接軌國際趨勢，推進台灣永續發展進程；去年7月開立的首間「星展豐盛私人客戶」旗艦分行，也獲得美國綠建築協會頒發LEED銀色標章認證，展現星展銀行永續承諾，深耕台灣決心。（編輯：蘇志宗）1080710