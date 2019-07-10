LINE MUSIC用戶拚500萬 不排除攜手電信業

通訊軟體LINE台灣10日在台北舉辦串流音樂服務LINE MUSIC上線記者會，邀請合作的唱片公司代表出席揭幕。中央社記者裴禛攝 108年7月10日

（中央社記者吳家豪台北10日電）LINE台灣內容事業副總經理張景雯今天預估，LINE MUSIC用戶今年將達500萬人，未來不排除攜手電信業者或智慧音箱品牌，也可能與更多唱片公司合作，拓展在台服務深度與廣度。

通訊軟體LINE台灣今天舉辦記者會，宣布串流音樂服務LINE MUSIC在台上線，獨家4大功能包含AI智慧推薦、聊天室一鍵分享、LINE鈴聲自造和背景音樂設定、影音內容與音樂直播，並邀請代言人李玟分享獨家合作及最新音樂計畫。

張景雯會後受訪指出，LINE MUSIC今年用戶數目標是500萬人，包含免費與付費用戶；觀察日本與韓國等海外市場的串流音樂付費用戶比例約10%，在台灣的付費用戶比例推估介於6%到10%，相對偏低，在更多業者加入市場後，希望這個比例明年能突破10%。

她也提到，對於與電信業者或智慧音箱等新型態載具合作，LINE MUSIC抱持開放態度，希望尋找一些比較創新的商業模式，現階段會先把服務做好，也可能與更多唱片公司合作。

張景雯特別舉例，在直播方面，LINE還有很多可以努力的空間，藉此增加與粉絲互動的機會；像是推出演唱會特選歌單，讓粉絲聽完演唱會之後可以回味。

談到LINE MUSIC挑選代言人考慮哪些因素，張景雯表示，首先是這位藝人或歌手必須有經典的代表作，李玟在音樂圈有20年經驗，曲風非常多元，很多人都是她的粉絲。其次，李玟的親和力很高，與粉絲的互動非常好。

張景雯也說，最重要的因素是李玟非常支持創新，完全符合LINE的精神，當LINE希望做一些實驗性的項目，李玟在這方面的配合度非常高。

現場媒體詢問，李玟擔任代言人是否會讓年輕族群缺乏共鳴；張景雯回應，LINE在台灣有2100萬用戶，涵蓋各個客層，不可能找到一個能符合所有年紀或族群偏好的代言人，重要的是代言人要具有非常豐富的音樂創作能量。（編輯：楊凱翔）1080710