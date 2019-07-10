減少德州廠塑膠粒排放 台塑將斥資5500萬美元

（中央社記者韋樞台北10日電）台塑美國德州廠遭環保人員指控「排放塑膠粒」，污染當地水資源和漁業。台塑董事長林健男表示，此案法院審理中，但台塑決定斥資5500萬美元，興建雨水滯留池等，減少排放塑膠粒。

林健男今天在台塑四寶業績說明會後表示，台塑美國德州廠遭環保人員指控「排放塑膠粒」，對當地水資源與漁業造成污染，美國德州南區聯邦地區法院日前出具意見書，認定違反聯邦「淨水法」，但全案還在審理，無法多說明。

不過林健男指出，台塑仍決定加強「自我改善」。目前已投資1500萬美元，進行各項改善措施；同時再加碼4000萬美元增加興建一個12公頃大，容量30萬公噸的雨水滯留池，兩項合計5500萬美元，將進一步減少塑膠粒的排放機率。

林健男說，台塑美國德州廠還要推動「嚴格管制塑膠粒不落地」措施，未來也將聘請第三方公正專家，協助審查當前的措施，並依專家所提建議進行改善。

林健男說，台塑美國德州廠已投資的1500萬美元防止不當排放塑膠粒措施包括增加卸料口管帽止漏；專人負責卸料後環境清理；裝卸區地面由碎石地改為水泥地並增加止水墩；要求客戶確實將卸料完槽車管帽鎖緊等。同時各廠增設暴雨時的塑膠粒回收系統，以及各排放口增設監視系統等。（編輯：鄭雪文）1080710