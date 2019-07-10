筆電代工6月營收各異 緯創英業達增幅大

（中央社記者潘智義台北10日電）筆電代工6月營收各廠表現不一，緯創資通、英業達6月合併營收較5月成長比率均達兩位數，但法人看好進入下半年旺季，和碩、廣達、仁寶成長可期。

和碩聯合科技今天公布，6月合併營收881.77億元，較5月減少10.33%，較去年同期增加16.09%。1至6月合併營收5933.79億元，較去年同期增加7.47%。6月筆電出貨90萬台、桌上型電腦及主機板出貨75至80萬台。

緯創資通統計，6月合併營收775億1757.9萬元，較5月大增20%，也較去年同期成長15.65%，1至6月合併營收4117億5367.3萬，年增1.32%。

緯創指出，6月筆電出貨180萬台、伺服器18萬台、桌上型電腦120萬台、液晶顯示器75萬台；緯創1至6月筆電出貨780萬台、伺服器99.5萬台、桌上型電腦670萬台、液晶顯示器397萬台。

廣達電腦今天公告6月合併營收789.36億元，較5月減少11%，較去年同期成長20.1%，1至6月合併營收4670.71億元，較去年同期增加8.8%。廣達6月筆電出貨340萬台、1至6月筆電出貨1600萬台。

仁寶電腦統計，6月合併營收859.79億元，較5月增加1.6%；今年1至6月累計合併營收4629.98億元，較去年同期成長6.7%。仁寶統計，6月筆電出貨460萬台，較5月的400萬台，增加15%。1至6月累計出貨2180萬台，較去年同期增加17.8%。

筆記型電腦代工及伺服器廠商英業達統計，6月合併營收477億712.9萬元，較5月成長16.68%，較去年同期成長6.24%。英業達統計，1至6月合併營收2426億6937.3萬元，較去年同期成長4.73%。（編輯：李信寬）1080710