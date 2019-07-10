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中租6月合併營收年增17% 7月推新業務

最新更新：2019/07/10 20:42

（中央社記者潘智義台北10日電）台灣租賃業龍頭中租-KY今天公布6月自結合併營收為新台幣48.6億元，較去年同期成長17%，上半年累計營收為274.7億元，年增13%。

以地區別來看，中租-KY表示，台灣及東協6月營收分別累計成長16%及42%，中國大陸今年受手續費收入遞延認列影響，1至6月累計營收成長6%。與第1季相較，合併營收季增13%，其中以中國大陸地區第2季起業績明顯增溫，季增19%較為顯著。

另外，繼汽車融資服務之後，中租7月初宣布運用數位科技，首次跨足機車巿場，推出「中租輪你貸」產品，機車車主可在線上填單，最快24小時撥款，全面貼近大眾的小額資金需求。

中租控股表示，多年來中租提供汽車租賃與融資服務，現今運用數位平台，對準體積更小的機車提供即時便捷、快速審核的線上服務，凡年滿20歲，且合法擁有車齡10年以內，排氣量100至250cc的一般機車，或一定馬力以上的電動機車，均可提出申請，全都免留車。

中租-KY指出，今年除權息日為7月31日，預計發放每股4.2元現金股利及每股0.3元股票股利，現金股利則訂於8月30日發放。（編輯：楊凱翔）1080710

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