石化旺季到 台塑四寶看好第3季營運逐步回溫

（中央社記者韋樞台北10日電）受上半年原油價格走弱和貿易戰影響，台塑四寶上半年營收獲利不佳，但下半年為石化和電子業旺季，相關需求增加，同時現金股利進帳，四寶樂觀看待第3季營運逐步回溫。

今年上半年油品平均售價每桶71.1美元，比2018年同期每桶減少7.6美元，主要是上半年杜拜原油均價較2018年上半年低，以及產品價差較去年同期大幅縮小；導致台塑化上半年煉油事業營利比去年同期差。

台塑公司董事長林健男也指出，美中貿易戰和美元走強，原油價格走軟，景氣減緩，各項石化原料價格也跟著走跌，利差相對縮小，造成客戶觀望。

不過下半年進入石化旺季，四寶認為營運可望逐步回溫。林健男表示，主要是G20高峰會後，美中兩國重回談判，各國產業逐漸回復正軌，降低了中國大陸和全球的經濟和金融下行風險；第3季為石化業旺季，但客戶先設法降低庫存，但隨後的耶誕節、包裝、飲料杯、家電等產品利於台塑產品銷售。

林健男估計台塑第3季在美國德州廠的高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)新廠分別於7月和8月投產，整體獲利可望勝過第2季，但期間要配合台塑化部分設備歲修，開工率約90%，低於第2季的93%，營收會比第2季略差。

南亞董事長吳嘉昭表示，南亞營收的45%來自電子材料，電信5G產業進度很快，加速新科技的進展，帶動電子材料的需求，估計7月營收會勝過6月；化工品乙二醇(EG)每公噸520美元到550美元，6月開工率一度降到50%，目前開工率已上升，產能變多，價格卻未再跌，營收會成長，南亞7月的營收會比6月好，第3季比第2季回溫。

台化副董事長洪福源指出，台化旗下大型定檢歲修已於上半年完成，下半年頂多只有芳香烴2廠等加熱爐25天的小型定檢；同時先前發生工安事件的芳香烴3廠配合政府安檢單位的檢查，可望9月復工，下半年產能開動率會大於上半年。

不過洪福源提醒，由於大陸恆力石化、浙江石化、中石化等新產能順利開動，市場相關石化原料產品供應增加，將會壓抑價格上漲；不過第3季是石化業旺季，估計台化從7月起營運會逐月、逐季成長。

台塑石化總經理曹明也說，第3季起的下半年是暑假旅遊、開學、年底返家的旺季，包括汽柴油各式成品油的使用量會上升；上半年每桶原油和成品油的價差不佳，但第3季起成品油價格會比較好一點，估計第3季原油每桶價格約64美元，第4季會略降到每桶61到62美元；但市場會密切注意美國制裁伊朗的動作，以及沙烏地阿拉伯與俄羅斯是否進一步減產。

至於第3季向來是投資人獲配現金股利的旺季，林健男透露，台塑可望獲配約70億元現金股利；吳嘉昭說南亞獲配23.4億元、台化獲配8億元、台塑化獲配41.6億元等挹注獲利。（編輯：鄭雪文）1080710