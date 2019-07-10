台灣CEO調查 78%對國內景氣有信心

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）安侯建業（KPMG台灣所）今天發布2019年台灣CEO前瞻大調查，高達78%CEO對國內景氣發展具有信心，較去年增加一倍；不過，受對全球經濟發展信心不足影響，僅16%有信心3年內營收可成長逾2%，較去年更保守。

KPMG台灣所今年第4度發布「台灣CEO前瞻大調查」，委託富士比（Forbes）對國內年營業額逾5億美元以上的50名CEO進行訪談，之中較多來自科技業、能源業、製造業、銀行業及消費零售業。

調查顯示，比起去年調查僅36%CEO對國內景氣具有信心，今年具有信心比重翻倍增至78%，主要差異在於，持中立觀望態度的CEO，不少今年看法變得更樂觀。KPMG台灣所表示，推測可能與受美中貿易戰影響，台商產能回流，使CEO看好國內發展。

不過，受美中貿易戰、英國脫歐等地緣政治因素衝擊，比起過去，受訪CEO明顯對全球經濟發展及所屬產業發展感到信心不足。進而，有信心在未來3年營收能成長2%以上的CEO僅有16%，比去年調查的20%更低。

調查指出，台灣CEO心中最大的風險因素，各國貿易保護主義興起名列第3，環境／氣候變遷風險及數位資訊安全風險則為居第1及第2。至於海外投資計畫，調查顯示，未來3年有74%CEO計畫在新興市場投資；其中，有30%CEO將東歐地區列為主要投資目標，其次為中東24%、非洲也有22%。

調查建議，面對快速變化的外在環境，今年CEO最大挑戰為敏捷靈活（Agility）與彈性（Resilience），CEO領導企業必須具備速度、彈性，企業的韌度與彈性，此為領導企業發展的首要條件。（編輯：蘇志宗）1080710