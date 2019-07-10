新德里辦公室租金全球第9貴 中信銀要搬家

（中央社記者康世人新德里10日專電）根據國際不動產諮詢顧問公司世邦魏理仕（CBRE）最新報告，印度首都新德里康諾特廣場的辦公室租金名列全球第9貴，台灣唯一在印度設分行的銀行中國信託也計畫搬離。

雖然印度人均國內生產毛額（GDP）在2019年3月約為2045.794美元，全球排在後段班，首都市中心的辦公室租金卻名列前茅。

根據CBRE發表的最新「全球主要城市成本調查」（Global Prime Office Occupancy Costs Survey）報告，印度新德里被視為首都中心地帶的康諾特廣場（Connauht Place），辦公室租金平均每平方英尺達144美元，辦公室租金昂貴程度排名全球第9。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，康諾特廣場辦公室租金去年同樣位居全球第9貴。

因為康諾特廣場的辦公室租金實在太貴，且每年調漲，在印度已經營逾20年的中國信託商業銀行印度新德里分行也大喊吃不消，去年下半年已研議搬離。

中信商銀印度新德里分行已在靠近英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）的航空城（Aerocity）找到合適辦公地點，準備於8月底、9月初搬到航空城。

據悉，中信商銀印度新德里分行在康諾特廣場的辦公室由於屬於精華地段且位於一樓，租金高達每平方英尺約250美元。

CBRE這份調查報告說，德里作為全球主要市場，商業活動持續活躍，因而辦公室租金也持續停留在全球辦公室成本最昂貴的前10名。

根據CBRE的這份調查，香港中央商業區的辦公室以平均每平方英尺322美元的租金，連續第2年蟬聯世界租金最貴的辦公地點。

英國倫敦居全球第2貴，之後緊接著是香港九龍、紐約曼哈頓城中區（Midtown Manhattan），北京排名第5。

調查報告指出，全球辦公室租金最貴的前10大地點中，有6個在亞洲。

印度金融重鎮孟買的班德拉柯拉綜合區（Bandra Kurla Complex）及納瑞曼中央商業區（Nariman Point CBD），分別以每平方英尺90.67美元和68.38美元，在CBRE這份全球辦公室成本最高的排行榜中名列第27名和第40名。

不過，班德拉柯拉綜合區的辦公室租金全球排名已經下滑，去年是第26名。（編輯：馮昭）1080710