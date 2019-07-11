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福斯金龜車墨西哥廠下線 限量65部末代款網購

最新更新：2019/07/11 10:48

（中央社普艾布拉10日綜合外電報導）德國汽車巨擘福斯汽車集團（Volkswagen）今天在墨西哥廠推出經典金龜車的末代款；縱橫車市70年的金龜車最後一部亮相典禮，在墨西哥傳統街頭樂隊伴奏聲中，從工廠下線。

當末代金龜車從生產線下線時，現場爆以熱烈的掌聲。

今天典禮中，福斯公司墨西哥廠執行長芮克（Steffen Reiche）表示，金龜車歷經了3個世代，在市場縱橫幾近70年，它從生產線下線必會挑起許多人的情感，心中五味雜陳。

福斯金龜車的第一代於1930年代晚期在德國問市，之後於1954年，移至墨西哥中部普艾布拉（Puebla）生產。

「末代款金龜車」（Beetle Final Edition）限量推出65部，將在墨西哥上網銷售，每部起價2萬1000美元（約新台幣65萬9500元），可以1000美元付訂。

限量車每部左側都有一紀念牌，編號由1至65。顏色有金屬藍、黑、白與米色。

數十名工人一大早就到車廠上線，為金龜車做最後的修飾琢磨，7個小時後，金龜車亮相了。車廠員工身上都穿著亮黃色上衣，上面寫著「感謝金龜車」。

40歲的生產技師貝尼蒂茲（Roberto Benitez）表示：「誰不想要這樣的一部車，由墨西哥人的手製造。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1080711

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