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製鞋三雄6月營收佳 盤中僅鈺齊股價獨秀

最新更新：2019/07/11 13:26

（中央社記者潘智義台北11日電）迎接明年東京奧運的運動鞋市場，製鞋產業逐步進入旺季，製鞋3雄鈺齊國際6月營收創高、寶成工業創同期新高，豐泰企業6月營收成長，但今天盤中僅鈺齊國際大漲。

鈺齊國際盤中來到新台幣76.8元，大漲4.77%。寶成來到38.6元，小漲1.03%。豐泰來到244元，下跌2%。

鈺齊國際認為，運動休閒產業趨勢明朗樂觀，將依循近年規劃節奏，持續擴增集團營運規模。在新品牌新鞋款陸續有效開發，舊品牌客戶下單力道積極，各廠區產能稼動率可望續持高檔，樂觀預期下半年將可優於上半年。

鈺齊國際統計，6月合併營收13.84億元，創單月營收歷史新高，不僅較5月的11.80億元增加17.28%，也較去年同期10.87億元增加27.26%，符合先前對6月、7月均屬秋冬季鞋款出貨高峰預期。

另外，鈺齊國際今年第2季合併營收33.54億元，較去年同期的26.22億元，增加27.93%。上半年累計營收達59.32億元，較去年同期的47.85億元，增加23.98%，已連創集團單月、單季及上半年產銷歷史新高。

寶成工業統計，6月自結合併營收為253.14億元，創歷年同期新高，較去年同期合併營收226.32億元增加11.8%。第2季合併營收809.02億元，創歷史新高，較第1季的766.29億元成長5.57%。

豐泰企業6月合併營收64億6574.5萬元，較5月增加11.1%，較去年同期成長9.48%。6月成品鞋生產量為949萬雙，較5月減少9.8%，較去年同期增加2.3%。

豐泰企業統計，6月成品鞋銷售量為1062萬雙，較5月增加5.3%，較去年同期減少0.5%。第2季成品鞋生產量2967萬雙，較第1季增加3.4%，較去年同期增加4.7%；第2季成品鞋銷售量為3087萬雙，較第1季增加8.6%，較去年同期增加10.4%。（編輯：郭萍英）1080711

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