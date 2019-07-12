日加強對韓出口管制後首會面 磋商意願恐不高

（中央社記者廖禹揚台北12日電）日本月初宣布對南韓加強3項電子關鍵原料出口管制，引發南韓反彈，今天預計在東京召開工作會議磋商，但雙方代表團人數臨時減半，日方強調此為說明會，磋商意願似乎不高。

日本加強對南韓出口3項電子關鍵原料管制，恐對半導體及顯示面板業造成衝擊，也被視為日韓貿易戰開端，韓方希望藉由今天在東京舉行的工作會議，就此事進行磋商。

不過，根據韓媒報導，原定由雙方貿易安保相關處長級官員各5名代表出席的會議，在11日晚間臨時縮減為各2名出席，日方也表示，這次會議為「說明會」，而非磋商，明顯與韓方期望不同，被韓媒視為今天會議前的心理戰。

韓方代表在南韓時間今天上午9時已搭機前往日本，對於日本指南韓戰略物資輸出管制上有不適當案例，以及懷疑南韓對北韓輸出氟化氫等言論，韓方預計在今天會議中要求日方詳細說明並提出證據。

日本經濟產業省7月1日宣布，自7月4日起對出口至南韓的含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Etching Gas）等3項關鍵電子原料加強管制，三星、SK海力士及LG等半導體及面板大廠，被視為首要衝擊對象，影響範圍甚至可能波及其客戶蘋果（Apple）、索尼（Sony）等。（編輯：張均懋）1080712