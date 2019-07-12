電視會活很好 蔡明忠呼籲加速鬆綁黨政軍條款

全台首個4K電視頻道家族MOMOTV，12日在台北正式成立，台灣大哥大董事長蔡明忠出席致詞時表示，很多人認為電視死了，但他認為未來電視會活得很好，也再度呼籲主管機關，加速鬆綁黨政軍條款這種過時法令。中央社記者張皓安攝 108年7月12日

（中央社記者江明晏台北12日電）台灣大哥大董事長蔡明忠今天說，經濟要好，文化也要強，才是真正強國；很多人認為電視死了，但他認為未來電視會活得很好，也再度呼籲主管機關，加速鬆綁黨政軍條款這種過時法令。

全台第一個4K電視頻道家族MOMOTV今天舉行成立記者會，台灣大哥大董事長蔡明忠首度為旗下的內容頻道站台，包括國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥、文化部長鄭麗君、文化內容策進院董事長丁曉菁等產官學界人物，及蔡康永、小野、陳子鴻等影視人物，近300人齊聚一堂。

蔡明忠表示，希望產業攜手合作，迎接電視新世代，26年前有線電視開放到今天，從老三台到現在上千個頻道，踏入有線電視後，一直對於有線電視業者大買韓劇感到「汗顏」，科技走到5G時代，對內容產製有什麼影響，常常問同事和團隊「準備好了嗎？」未來科技可望讓電視更互動，也能讓內容產製有更好的發展。

他也提到，經濟要好，文化也要強，才是真正的強國，他前一陣子去了美國迪士尼，還是有感於IP的重要，希望台灣未來不要只有三太子或是小吃文化，要能有更新的視野，開啟「內容為王、科技為用、終端實踐」。

他表示，很多人認為電視已經死了，但他認為未來電視會活得很好，因為電視連結「獨享視野與共用螢幕」。

為了迎戰新工業時代來臨，原WIN TV正式啟動品牌重塑為MOMOTV，成立全台第一個4K電視頻道家族，並由資深電視人李四端擔任董事長。

蔡明忠今天也再度呼籲主管機關，已經是5G時代，不要還有2G的法令，盼加速鬆綁如黨政軍條款這種過時的法令，否則不會有好的文化實力，畢竟台灣的價值是民主，要對民主和自由有信心，管制要越來越少。

現行規定黨政軍投資廣電媒體一股都不行，對於台灣整體廣電媒體產業的發展已造成或大或小阻礙。

NCC代理主委陳耀祥今天指出，期待在MOMOTV投入更多4K內容與轉播設備後，國內的觀眾也能很快在2020東京奧運的賽事轉播上看到5G被實際運用。

文化部長鄭麗君今天也出席了發表會，並實際體驗MOMOTV獨家「直播贊聲」互動功能，一邊致詞一邊接受台下及電視機前觀眾的意見洗禮；她也表示，這象徵台灣民主社會有多元的活力。（編輯：楊玫寧）1080712