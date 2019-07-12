證交所赴日招商 歡迎日本企業來台上市

（中央社記者潘智義台北12日電）台灣證券交易所今天表示，為擴大台灣資本市場規模並積極推動日本企業來台上市，於7月8日至13日，前往日本東京等地，拜訪多家日本企業，並辦理2場前進台灣資本市場座談會。

證交所總經理簡立忠透過新聞稿表示，相較於日本，台灣資本市場較適合中小型企業掛牌籌資，且籌資成本較日本為低，加上台灣投資人對日本企業認同度高，上市掛牌後本益比及周轉率都能有不錯表現。

證交所指出，為推動外國企業在台上市，今年上半年已前往中國大陸、馬來西亞及泰國等地，辦理多場招商說明會，以推動外國企業來台上市。而下半年一開始，即與中國信託證券、安侯建業聯合會計師事務所、康和證券、勤業眾信聯合會計師事務所、資誠聯合會計師事務所、建業法律事務所及國際通商法律事務所等合作，前往日本東京等地，拜訪多家日本企業推動其來台上市。

證交所說，拜訪的日本企業產業類別多元，橫跨不動產開發、餐飲業、醫療照護、保健食品銷售、汽車零組件製造等，向這些企業介紹台灣資本市場優勢。

證交所統計，截至今年上半年度，第一上市公司在台掛牌家數為74家，全體第一上市公司平均本益比為15.53倍，周轉率為82.7%，流動性佳，上市後表現受投資人青睞。（編輯：李信寬）1080712