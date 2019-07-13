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獨身貴族傳欠薪撤櫃 百貨多數櫃點正常營運

最新更新：2019/07/13 16:45

（中央社記者廖禹揚台北13日電）服飾品牌獨身貴族傳出欠薪撤櫃，相關百貨業者表示，多數櫃點仍正常營運，部分有勞資爭議的櫃點，據了解已透過勞動局協調和解。

聯合報報導，獨身貴族在台北市、新北市及桃園已撤掉8個百貨公司專櫃據點，至少上百名員工受影響。

根據獨身貴族官網，位於台北市、新北市及桃園市的百貨櫃位包括新光三越、遠東百貨及SOGO等多家百貨分店。

對於獨身貴族櫃點是否有勞資糾紛，因無涉百貨營運，新光三越及SOGO並未回應。新光三越表示，獨身貴族目前在新光三越站前、南西、桃園大友、高雄左營等櫃點都正常營運。SOGO則回應，除中壢SOGO櫃點因合約到期已撤櫃外，其他櫃點仍在合約期間，正常營運。

遠東百貨公關副理鄭嘉蕙接受中央社記者訪問說明，獨身貴族先前在遠百有8個櫃位，其中板橋中山、桃園、台中及花蓮都已撤櫃，目前營運中櫃位包括寶慶、新竹、台南、高雄，新竹櫃點合約在8月底到期後也將異動。

鄭嘉蕙表示，獨身貴族與專櫃員工的勞資爭議，已透過勞動局協調後和解，目前採每週發薪制度，無法配合的員工已和解離職，既有櫃位目前正常營運中。

桃園市政府勞動局今天表示，4名獨身貴族員工6月陸續向勞動局申請勞資爭議調解，員工指公司未發放4月到6月薪資，由於公司有發給員工非自願離職證明，要求公司支付積欠的3個月薪資與資遣費。經調解，雙方7月調解成立，資方允諾將在年底支付，並獲勞方同意。（編輯：楊玫寧）1080713

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