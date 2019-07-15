東陽前6月每股稅前賺2.24元

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）東陽6月自結稅前淨利新台幣1.7億元，今年前6月自結累計稅前淨利12.57億元，每股稅前純益2.24元。

東陽指出，持續努力優化產線、提升品質，強化少量多樣的彈性製造，推展水性塗裝產品及電鍍產品，衝刺新能源車市場。

東陽在售後維修市場（AM）、原廠委託製造（OEM）積極發展水性底塗產品及三價鉻、沙丁鎳等電鍍產品。

展望東陽今年下半年營運，法人報告指出，東陽AM事業比重可望提升，由於AM事業毛利相對較高，儘管第3季是AM市場淡季，不過仍有助東陽第3季毛利率表現。

法人表示，東陽持續擴展AM版圖，積極開發新模具，自建電鍍廠，收回部分電鍍件改為自製，受惠美國景氣持續升溫，今年AM事業可望帶動東陽業績成長。

展望今年業績，法人預估，東陽今年毛利率可望提升到24.5%到24.8%區間，較去年22.87%成長，今年稅後獲利有機會超過新台幣20.5億元，上看20.8億元，較去年成長6%到8%區間，今年每股純益有機會超過3.5元。

從產品比重來看，目前AM和OEM占東陽集團合併營收比重約7比3。（編輯：張均懋）1080715