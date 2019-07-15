陳其邁參訪Gogoro工廠 盼電動機車產業漸成形

行政院副院長陳其邁（中）15日到桃園市龜山區參訪Gogoro工廠表示，希望加速電池國產化的速度，也希望讓傳統機車行在銷售、營運或維修上，能夠與電動機車業者有更多合作，讓電動機車產業逐漸成形。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）行政院副院長陳其邁今天參訪Gogoro工廠時說，盼推國產電芯等業與國內電動機車廠合作以逐漸形成電動機車產業。未來會兼顧機車汰舊換新速度與補助電動機車或更環保燃油機車。

陳其邁到桃園市龜山區參訪Gogoro工廠受訪表示，這次主要是來談國產電芯等整個電池產業跟國內電動機車廠的合作計畫，希望加速電池國產化的速度，也希望讓傳統機車行在銷售、營運或維修方面，能夠與電動機車業者有更多合作，讓電動機車產業逐漸成形。

陳其邁表示，電芯國產化的期程很重要，因此希望業者與Gogoro能有更多合作，包含如何有更公正的驗證機制。而經濟部不僅在科專或是A+計畫，也對國產電池儲能技術跟模組設計以及電池管理技術等部分，都對相關業者有些計畫型補助，希望加速國產電芯的量產跟上市，也讓電動機車產業能有更完整的產業鏈。

陳其邁說，政府希望機車在台灣的整體營運狀況能夠更環保，未來一方面要兼顧機車汰舊換新的速度，另一方面在電動機車或更環保的燃油機車也會補助。因此今年補助維持不變，明年不僅電動機車會持續補助，對於更環保、標準更高的燃油機車也考慮補助。

Gogoro執行長陸學森強調，Gogoro生產銷售的電動機車到今年6月止累計近18萬輛，每輛車都在桃園市龜山區的工廠生產製造，且電動機車所有零組件和192家供應商合作，全數在台生產製造，公司用行動愛台灣。

陸學森也邀請陳其邁一起試騎電動機車並體驗換電，陸學森當場建言，希望在台灣重型電動機車技術目前仍領先全球3年至5年的優勢下，政府能支持電動機車產業，讓真正MIT的電動機車產業團結一致，為台灣打贏「世界盃」。（編輯：翁翠萍）1080715

行政院副院長陳其邁（前右）15日到桃園市龜山區參訪Gogoro工廠表示，這次主要是來談國產電芯等跟國內電動機車廠的合作計畫。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月15日