展望房市 土銀估正從U型谷底向上

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）展望房市，土銀董事長黃伯川認為，各領先指標顯示目前房市交易量已有上升，預估下半年房市將震盪趨穩，以「U型」曲線比喻，目前走到「中間偏右」位置，預估房市將緩步上行。

土地銀行今天舉辦公司治理與企業誠信研討會，董事長黃伯川會間受訪時表示，從銀行承作情形來看，目前除有若干地區還在去化餘屋，整體房市交易量呈現上升；而有量才會有價，預估下半年房價也將隨交易量增加而震盪趨穩。

黃伯川說，不過，房市不像股市波動劇烈，上下震盪曲線比較趨向「U型」走勢，認為未來房價雖然會上漲，但不會是急速上升，畢竟政府並不希望炒房情形再現。他認為，這個時間點，房市在U型曲線中的位置，大概是中間底部偏右；如果購屋為自用性需求，目前價格應處於相對低點。

至於各區域表現，黃伯川觀察，過去主要是北部或蛋黃區的土建融需求較高，但這一波土建融回溫，則是全台各區都有需求浮現，有些建商已開始在中南部蛋白區獵地，不像過去只著眼蛋黃區。

土地銀行發言人暨副總何英明也認為，房市已打底一段時間，後續應會向上走。以土建融來看，目前六都中推案量最多的在台中市，台中土建融承作金額占整體比重已逾一成，不論是七期豪宅，或是過去被認為比較偏郊外的北屯、沙鹿、大甲等都有新推案。

土銀統計，至6月底土建融餘額為新台幣3598億元，創歷史新高，年增23.37%，承作市占率為全台第一。（編輯：林興盟）1080716