電子撐盤小漲 法人估台股後市高點可期

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）電子撐盤，台股終場小漲9.62點。法人表示，台股後市仍有高點可期，可留意長期配息穩定的個股。

台股今天在平盤附近震盪整理，鴻海和大立光撐盤，電子走堅，尾盤小漲9.62點。

加權股價指數終場收在10886.05點，漲9.62點，漲幅0.09%，成交值新台幣1171.33億元，電子股漲0.25%，金融股小跌0.1%。

電子權值股漲跌互見，股王大立光終場收在4260元，漲1.31%，台積電終場收在256元，漲0.59%，鴻海收在80元，漲2.43%。

日月光投控終場收在平盤69.1元，聯發科收在314元，小跌0.16%。台達電收在平盤154.5元。

被動元件族群國巨收在269.5元，漲0.75%，華新科收在174元，漲2.35%。

金控股國泰金收在41.55元，小跌0.24%，富邦金收在44元，小漲0.34%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，雖然G20之後中美貿易戰暫時熄火，全球總體經濟仍有不確定因素，華為議題引信仍未解除，總體面仍然承壓。

展望台股後市，劉宇衡指出，台股後市仍有高點可期，但短線畢竟漲多，震盪可能加大，可以留意長期配息穩定的個股，短線壓回可逢低布局績優股，一方面因應除權息旺季題材，另一方面高股息殖利率股具下檔保護，可分散短線震盪風險。（編輯：張均懋）1080716