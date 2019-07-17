房仲調查：都更焦點集中低利貸款與容積獎勵

（中央社記者韋樞台北17日電）政府訂今年為「都更2.0元年」，房仲一項調查顯示，過去認為最難解決的釘子戶和調低同意門檻等問題不再居高，受調民眾反而認為推動都更需要資金的協助和提高容積獎勵。

中信房屋在第2季宅指數調查中，針對7都民眾，詢問「政府應該優先進行哪一項推動措施會最有幫助？」，在1068件的調查回收樣本顯示，過去在都更時容易引起輿論沸沸揚揚的釘子戶問題，已經降低到不及2成（19.4%）的民眾有感，只有16.1%的民眾表示，政府應調低同意的門檻比例。

綜觀7都民眾的意願，反而主要集中在資金面的協助，有35.8%的民眾認為，政府應優先「以很低的利率貸款給民眾，解決資金問題」，以及28.7%的受調民眾認為應提高容積獎勵的誘因面。

中信房屋副總經理張世宗認為，這項調查結果顯示民眾對於政府推動都更、危老政策，在意願及認知方面已較以往大幅度提高，也代表已形成穩定的社會共識，在推動的進程上，認為釘子戶和同意門檻為障礙比例已降低。

張世宗指出，隨著政策進入「都更2.0元年」的新境界，政府在推動上要著力的施政重點，也必須跟著進入「都更危老2.0」的新思維，因為容積獎勵和資金面的協助，是政府最有資源和立場進行推動的著力點，政府該思考的是如何回應民眾的期待。

張世宗說，內政部早在去年7月16日已正式與經濟部信保基金簽約，由信保基金提供每戶最高新台幣300萬元信用保證，讓危老建築重建可以做到住戶「零出資」；但這次調查卻有高達35.8%的民眾認為，政府應優先「以很低的利率貸款給民眾，解決資金問題」，反映出民眾並不知道這項政府的美意，政府應該加把勁廣為宣傳。

另外，營建署在今年5月已表示，針對外界建議延長危老條例時程獎勵，為鼓勵所有權人更積極整合，目前並未考量修法延長。張世宗強調，危老條例已經包括容積獎勵措施，包括最高可達建築基地1.3倍的基準容積或1.15倍的原建築容積，若在3年內提出申請（2020年5月9日前），再給予基準容積10%的獎勵。

他說，民眾需求提高容積獎勵，究竟是因為容積獎勵真的不夠，還是民眾不熟悉獎勵措施，值得相關單位進一步探究，才能對症下藥，否則明年5月9日危老條例的容獎落日後，政策的美意無法落實。（編輯：林興盟）1080717