低利環境 投資績效成台灣保險業點名最大風險

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）資誠（PwC）「2019全球保險業風險調查報告」指出，台灣保險業認為，目前最大的兩項風險依序為「投資績效」及「利率」風險，反映相當關注低利率環境對其整體獲利能力帶來的影響。

「2019全球保險業風險調查報告」由資誠PwC與金融創新研究中心共同進行，從2007年起，每2年發布一次，目的在調查全球保險公司面臨的主要風險；本次調查來自53國、927名保險從業人員，之中包括台灣的66名受訪者。

調查顯示，台灣保險業受訪者點名的前5大風險，依序為「投資績效」、「利率」、「管理品質」、「總體經濟」，以及「有保證收益的產品」，與全球調查結果明顯不同。全球保險業者認為的5大風險為「科技風險」、「網路風險」、「變革管理」、「監管風險」以及「投資績效」。

台灣保險業者認為的首要風險「投資績效」，在全球調查部分只排名第5，反映國內業者擔憂，低利率的環境可能對投資績效、保證收益產品及產業整體獲利能力的影響；加上台灣保險市場已日漸飽和，如何在低利率時代，擴張市場並維持成長及獲利動能，成為業者當前重要課題。

在全球保險業者風險排名部分，報告指出，「科技風險」首次排名竄升到第1名（前次調查為第3名），對商業和科技現代化的迫切需求，對全球保險業構成極大威脅。網路風險排名則二度蟬連第二，保險業握有大量有價值的數據，一直以來都是犯罪分子的重點攻擊目標，網路攻擊也日益複雜精密。

上次調查排名最大風險的變革管理風險今年滑落至第3名；前次調查排名第6名的監管風險，名次則上升至第4名，推測應與對國際會計準則IFRS 17、消費者保護法規等規範有關，使保險業者面臨額外法遵風險及執行成本。（編輯：楊凱翔）1080717