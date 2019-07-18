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貿易戰助攻 工研院：台灣資安產值明年估550億

最新更新：2019/07/18 15:02

（中央社記者潘姿羽台北18日電）美中貿易戰是影響全球經濟前景的重要變數，但也替台灣帶來機會，工研院產科國際所指出，現在是發展「安全產業鏈」的重要契機，預估2020年資安產值達成新台幣550億元的目標，機會非常大。

美中貿易戰去年爆發至今，戰線不斷延伸，且不再局限於貿易領域，智慧財產權、資安議題等都成為焦點。

工研院產科國際所今天舉辦產業趨勢研討會，研究經理徐富桂指出，台灣資安產業在資安事件頻繁爆發、資通訊產業端需求浮現及政府政策力挺下穩定成長，如今又逢美中貿易大戰，凸顯安全產業供應鏈的重要性，現在正是國內發展物聯網安全產業、安全物聯網設備的重要契機。

徐富桂表示，觀察台灣資安產業現況，2018年國際需求帶動台灣資安硬體產品的成長，國內需求則帶動系統整合及顧問服務的成長，整體而言，台灣資安產業產值達437.3億元，年增率達11.1%。

徐富桂進一步指出，國內廠商樂觀看待資安產業發展，加上政府計畫持續推動，2020年資安產業要達到550億元的產值目標「機會非常非常大」，其中涵蓋資安檢測、營運管理等資安服務產值的成長力道也會相當亮眼，2021年整體資安產業產值目標更有機會挑戰600億元。

至於新興物聯網的資安需求，徐富桂認為，台灣資安業者有2大切入主軸，一是確保物聯網產品無已知的資安風險，二是設備聯網上線後，仍能靈活因應未知的資安風險。

舉例來說，資安檢測與顧問服務業者可以鎖定台灣優勢資通產業，強化資安能量導入產品與製程，降低資訊與通訊科技（ICT）產品的資安風險；資安營運服務商則可整合國產物聯網產品，成為完整的方案。（編輯：楊凱翔）1080718

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