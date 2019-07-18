台灣之星深耕大數據 亞太電搶攻嗶經濟

（中央社記者江明晏台北18日電）電信業者積極數位轉型，台灣之星在各功能單位導入大數據應用有成，激勵電信代收營收年增逾4成 ，亞太電信旗下GtPay整合信用卡、電子票證、掃碼支付等，搶攻「嗶」經濟。

電信業者導入數位化，積極轉型帶動商機，台灣之星在各功能單位導入大數據應用，透過分析巨量數據了解消費者潛在需求。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸認為，數據的應用不該僅集中於一個大數據團隊，應該在組織體系中開枝散葉，台灣之星長期深耕大數據，廣泛應用於電信代收、行動APP、T STAR智慧諮詢專家、網路建設等多元面向。

在通路端，台灣之星在實體門市導入「T STAR智慧諮詢專家」，門市人員只要3步驟、60秒就能針對消費者個人化需求找到合適的資費方案與手機類型，推薦結果也會同時自動匯入學習，使得下一次推薦更加精確，幫助提升成交率並增加客戶忠誠度。

除優化個人化體驗外，台灣之星也藉大數據應用挹注電信代收營收成長動能，包括經由大數據分析推薦漫遊、OTT等加值服務，交叉銷售提升轉換率，以OTT加值服務內容推薦功能為例，運用大數據架構推薦最適合每個用戶的選項，上線至今推薦成功率逾5成。

此外，台灣之星也導入大數據應用處理大量的用戶交易紀錄，建立自動機制調整壞帳率與高貢獻度用戶的使用額度，藉此避免營業損失並減少人員作業時間；相較採用大數據前，電信代收營收年增逾4成。

今年第3季起，台灣之星也將進一步整合數位平台與大數據用戶體驗應用，實現行動APP版位每日個人化自動更新，透過用戶過往使用行為分析及機器學習演算持續調整模型參數，提供最貼近每個用戶需求的適切內容，預期點擊率將成長達2成。

亞太電信同樣積極推動數位轉型，今年進軍行動支付市場，旗下GtPay整合信用卡、電子票證、掃碼支付，繳費項目多達8項，包括各家電信費用、信用卡費、路邊停車費、水費、eTag儲值、健保費、汽機車燃料費、貸款費等。

亞太電信表示，未來並會陸續增加項目，民眾只要輸入繳費資料、身分資料及銀行帳戶，即可繳款。

除支付功能外，GtPay結合路邊停車費綁定電信帳單代收功能，用戶在APP即可綁定電信帳單代繳路邊停車費，目前可代收縣市包含新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、台南市等六縣市，涵蓋全國50%以上人口。（編輯：鄭雪文）1080718