製鞋3雄齊揚 鈺齊第2季獲利創高股價漲逾5%

（中央社記者潘智義台北19日電）製鞋3雄鈺齊-KY公布第2季獲利創高，今天盤中股價來到新台幣81.7元，大漲5.14%。寶成來到39.3元，上漲1.55%。豐泰來到234元，上漲1.51%。

鈺齊國際公司（鈺齊-KY）公布第2季合併營收為33.54億元，創歷年單季新高，較去年同期大幅成長27.9%。第2季歸屬於母公司稅後淨利為2.97億元，也創歷年新高，較去年同期成長23.4%。第2季稅後每股盈餘（EPS）1.85元，年增12.1%，為歷年第2季同期新高。

鈺齊統計，上半年合併營收59.32億元，較去年同期成長24%，為歷史新高，歸屬於母公司稅後淨利5.02億元，較去年同期成長48.1%，每股稅後盈餘（EPS）3.21元，較去年同期成長37.8%。

鈺齊表示，第2季與上半年獲利創高，除產能持穩擴增，也受惠於全球運動休閒產業趨勢明朗樂觀，帶動客戶訂單暢旺，產能利用率維持高檔，預期正向趨勢將可持續至下半年及明年。

豐泰統計，1至6月本年累計合併稅後淨利為34億5020.6萬元，歸屬於母公司業主淨利為31億1493.5萬元，年增42.94%，按增資後股數7億3473萬4249股計算，每股盈餘為4.24元。

另外，寶成尚未公布上半年獲利。（編輯：趙蔚蘭）1080719