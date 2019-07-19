國巨手握大毅13.09%股權 續居第一大股東

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）被動元件大廠國巨公告，握有大毅股權比重約13.09%，仍是大毅第一大股東。國巨表示，主要是財務投資與調節。

國巨公告持有大毅股權約1641萬2738股，持股比重約8.47%；旗下國新投資持有大毅股權881萬6884股，持股比重4.55%；國巨董事長陳泰銘持有大毅股權11萬7102股，持股比重0.06%。

合計國巨目前持有大毅股權2534萬6724股，持股比重約13.09%。

國巨指出，從去年1月到今年7月，因經由集中市場減少，合計減少275萬3000股。國巨表示，主要是財務投資與調節。

根據大毅年報，國巨仍是大毅第一大股東。泛國巨集團取得大毅一席董事。

市場人士分析，國巨持續著墨保護元件產品，國巨布局大毅，以及集團透過凱美取得佳邦股權，可視為深耕保護元件和車用電子領域的策略。

大毅主要產品涵蓋LED高功率陶瓷散熱基板、晶片電阻和保護元件等產品。從產品比重來看，大毅今年被動元件和保護元件產品比重可望來到6比4。目前大毅電阻產品每月產能約300億顆。（編輯：張均懋）1080719