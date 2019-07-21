舊衣不浪費 循環經濟重塑服飾新生命

（中央社記者韋樞台北21日電）台灣每年約有數百萬件舊衣被丟棄、焚化或掩埋，造成嚴重污染及浪費。成衣大廠聚陽與紡織綜合所合辦「衣舊要愛」創意設計競賽，號召學生組隊用舊衣為料、創新作品，表彰循環經濟重要性。

紡織產業綜合研究所表示，全球每年約製造800億件衣服，根據美國環保署2015年統計，約1.6億公噸服飾遭丟棄，已占美國當年度都市廢棄物6.1%，較1980年驚人成長6.3倍。

在台灣每年也約有高達520萬件衣服遭丟棄。舊衣所造成的垃圾危機，多數只能掩埋或焚燒，換來的卻是更嚴重的空氣污染與氣候暖化威脅。

聚陽人文發展教育基金會今年首度結合紡織綜合所，一起從「循環經濟」的新思維出發，藉全國年輕愛好設計的莘莘學子與業師團隊協同發揮想像與創造力，將舊衣回收再利用，結合數位噴印新科技，重新企劃設計符合時尚趨勢及地球關懷的新系列商品。

紡織綜合所產品部副主任施陽平告訴中央社記者，這兩單位的庫房內都留存很多打樣的樣衣，與其秤斤秤兩賣掉，不如讓學生發想用這些資源，透過設計創造出不同的服裝作品，去闡述自己想要關懷的故事，同時亦融入「循環經濟」的精神。

施陽平指出，紡織綜合所還會去產業界找業師、企劃師，負責教導學生們什麼是好的企劃案、好的故事，最後呈現出好的作品；學生組隊後必須先遞出初步企劃案，並附上電子檔或手繪圖案，評審委員先從所有報名團隊淘汰一半，第2階段再由業師分析通過初選各組的優缺點，再補足企劃案，經過評選後再淘汰，最後進入決賽，實際做出作品及走秀展示。

今年創意競賽報名時間自即日起至10月23日止，初賽預計10月30日由業師初步評審企劃書；複賽預計12月13日舉行，12月17日在競賽網站公告入選決賽名單，明年3月20日在聚陽實業30週年慶進行決賽。

決賽將取首獎、優勝、優選各1名，頒發獎盃、獎狀和獎金新台幣10萬元、5萬元和2萬元；另有佳作2組，各得獎勵金5000元和獎盃、獎狀。

施陽平說，由於服裝設計系的畢業生在3月忙錄於畢業作品，主辦單位同意得獎的作品可當成畢業展作品。此外，紡織綜合所正在說服服飾輔料業者(扣子、釘子、織帶)等共襄盛舉提供資源予參賽學生使用。（編輯：張良知)1080721