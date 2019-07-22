電腦電子光學業畢業季徵才創4年同月新高

（中央社記者張雄風台北22日電）勞動部勞動力發展署今天表示，畢業季來臨，6月徵才意願最高為製造業，其中又以「電腦、電子產品及光學製品製造業」需求最大，徵才人數創下近4年同月新高。

行政院主計總處今天公布6月失業率為3.73%，較5月上升0.06個百分點，較去年同月上升0.03個百分點。

據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」資料庫統計，今年6月各公立就業服務機構新登記求職人數總計6萬2597人，較5月減少0.26%，新登記求才人數為10萬7322人，較5月減少4.20%，平均每一位求職者有1.71個工作機會。

發展署表示，畢業季來臨，6月徵才意願最高為「製造業」，求才人數占整體的42.78%，另外「住宿及餐飲業」（14.09%）與「批發及零售業」（12.90%），大量招募第一線人員，徵才人數分別居於第2、3位。

在製造業中，以「電腦、電子產品及光學製品製造業」成長動能最為強勁，受惠於伺服器、交換器等廠商擴充產能與5G通訊訂單挹注，6月新登記求才人數4126人，較去年同月增加1717人，年增率達71.27%，徵才人數創下近4年來同月新高。

徵才人數增加次多為「其他製造業」，6月新登記求才人數為2386人，較去年同月增加1324人，年增率達124.67%，較5月亦成長104.28%。

「電腦、電子產品及光學製品製造業」方面，智邦科技、大立光、仁寶電腦、佳世達科技等均在台灣就業通網站大舉徵才，其中仁寶電腦招募的機構工程師、軟體相關專案管理師、國外業務等各式職缺，工作經驗不拘，月薪均上看新台幣6萬元。

大立光徵求60名製程技術員，高職畢業即可，工作經驗不拘，薪資上看3萬8800，保障年薪15個月，另加發月獎金、季獎金，新鮮人可把握此波徵才熱潮。

「其他製造業」中，醫療器材相關產業產值逐年成長，其中以隱形眼鏡廠商最受到注目，近年來拋棄式隱形眼鏡盛行，隱形眼鏡出口連11年兩位數成長，前景備受看好，目前加美光學、優你康、昕琦科技、晶碩光學、望隼科技等多家隱形眼鏡大廠均在積極徵才，有興趣的民眾可多把握機會。（編輯：陳清芳）1080722